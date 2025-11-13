Jorge Martin ipak će voziti zadnju utrku sezone, a čeka ga i kazna

Podijeli :

MotoGP.com Cordon Press Image via Guliver

Prošlogodišnji MotoGP prvak Jorge Martin vratit će se na stazu za posljednju utrku sezone za Veliku nagradu Valencije ovog vikenda, objavila je u četvrtak njegova momčad Aprilia.

Ovaj 27-godišnji Španjolac propustio je nekoliko utrka, a uspio završiti samo četiri utrke, jer su mu ozljede koje je zaradio na predsezonskim testiranjima u Kataru i Japanu uništile njegovu sezonu.

Martin je u Kataru zadobio kolaps pluća i nagnječena rebra, dok je njegov pad u Japanu zahtijevao operaciju ključne kosti zbog koje je izostao s više utrka. Zbog greške u Japanu kada je izbacio timskog kolegu Bezzecchija, Martin će morati odraditi dvostruku kaznu dugog kruga u utrci na stazi Ricardo Tormo.

U međuvremenu, naslov je osvojio Marc Marquez u Ducatiju.

“Ne mogu dočekati da budem ponovno sa svojom momčadi. Stvarno sam sretan zbog načina na koji momčad radi i želim čestitati Apriliji i Marcu na rezultatima koje su ostvarili”, izjavio je Martin.

“Moj cilj je sada da se počnem pripremati na najbolji mogući način za sljedeću sezonu. Sada nema smisla razgovarati o rezultatima”, dodao je.

