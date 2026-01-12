Hrvatska posada popravila plasman na reliju Dakar

Na reliju Dakar u ponedjeljak je vožena osma etapa pa su dionicu prevalili i natjecatelji u classic kategoriji, s njima i hrvatska posada koju čine vozač Juraj Šebalj i suvozač Dušan Bućan koja je napredovala u ukupnom redoslijedu.
Hrvatska posada, u Toyoti Land Cruiseru HDJ 80, završila je na 24. mjestu tijekom osme etape što joj je donijelo pomak naprijed u ukupnom redoslijedu. Nakon nedjelje Šebalj i Bućan su bili ukupno 42., dok su nakon osme etape na 36. mjestu ukupnog redoslijeda.
U osmoj etapi slavio je češki dvojac Ondrej Klimčiv i Josef Broz, dok su drugo mjesto zauzeli Španjolci Juan Morera i Lidia Ruba.
U ukupnom redoslijedu i dalje vode Litavac Karolis Raišis i Francuz Christophe Marques ispred spomenute španjolske posade Morea – Ruba.
