Helmut Marko nakon 20 godina odlazi iz Red Bulla

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Prema informacijama koji je prvi donio Telegraph Sport, dugogodišnji savjetnik Red Bull Racinga, Helmut Marko, napustit će momčad na kraju 2025. godine.

Ovaj 82-godišnji Austrijanac, jedan od najutjecajnijih ljudi u modernoj Formuli 1, već je nekoliko mjeseci davao naslutiti da razmatra povlačenje, a sada je odluka – prema navodima iz paddocka – praktički konačna.

Na završnom vikendu sezone u Abu Dhabiju Marko je otvoreno priznao da će tijekom zime “prespavati odluku” i razmotriti svoje opcije:

“Nije ništa sporno. Razgovarat ću s ljudima iz tima pa ćemo vidjeti. Situacija je kompleksna i treba mi malo vremena da odlučim.“

Međutim, izvori bliski Red Bullu tvrde da je odluka već donesena – Marko odlazi.

Odnos Maxa Verstappena i Helmuta Marka uvijek je bio izuzetno blizak. Tijekom krize u timu prošle godine, kada se spekuliralo o Markovoj suspenziji zbog navodnog odavanja informacija medijima, Verstappen je jasno poručio da bi Markov odlazak bio “loš znak” za njegovu vlastitu budućnost.

Ipak, Telegraph navodi da Markov odlazak neće utjecati na Verstappenovu odluku o tome ostaje li nakon 2026. godine. Za Nizozemca ključni faktor je – brzina bolida u novoj F1 eri.

Red Bull već neko vrijeme prolazi kroz ozbiljnu transformaciju. Smrt Dietricha Mateschitza 2022. godine oslabila je Markovu poziciju, a dodatno je narušena njegovim kontroverznim izjavama – posljednja se odnosila na Mercedesova mladog vozača Kimi Antonellija, što je navodno izazvalo nezadovoljstvo čelnika Red Bulla u Austriji.

Također, Marko je zajedno s Josom Verstappenom imao ključnu ulogu u smjeni Christiana Hornera, kojeg je Red Bull otpustio u srpnju.

Novi šef momčadi, Laurent Mekies, već je najavljivao “teške odluke” tijekom zime, što se sada vidi kao nagovještaj Markovog odlaska.

“Helmut je bio izuzetno važan u tome da stabiliziramo sezonu. Cijeli tim donosio je teške odluke i normalno je da u Formuli 1 stalno preispitujemo organizaciju i tražimo načine da budemo bolji“, rekao je Mekies tijekom vikenda u Abu Dhabiju.

Sljedeće godine Red Bull će prvi put koristiti vlastite pogonske jedinice, što predstavlja jedan od najvećih izazova u povijesti momčadi. Verstappen je izgubio naslov za samo dva boda od Landa Norrisa, a sezona 2026. donosi radikalno nova pravila.

U takvom trenutku, odlazak Helmuta Marka označava kraj jedne od najvažnijih era u suvremenoj Formuli 1.

Red Bull još nije službeno komentirao ove navode.