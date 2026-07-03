Hamilton preoteo Antonelliju sprint pol poziciju na Silverstoneu

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Beto Issa Photos via Guliver

Vozač Ferrarija Lewis Hamilton osvojio je pol poziciju pred sprint utrku koja će se voziti u okviru Velike nagrade Velike Britanije, devete runde ovogodišnjeg prvenstva Formule 1.

Sedmerostruki svjetski prvak je u borbi za najbolju startnu poziciju za samo 11 tisućinki pobijedio Kimija Antonellija u Mercedesu. Najbliži njima dvojici bio je vozač Red Bulla Max Verstappen, koji je bio tri desetinke sporiji.

Sjajna borba viđena je u završnici sprint kvalifikacija pošto su se gotovo svi vozači odlučili na samo jedan pokušaj, u posljednji trenutak, prije isteka vremena. Prethodno je u drugom dijelu vozač Racing Bullsa Liam Lawson bio nevjerojatno brz u posljednjim trenucima, što je svima bio znak da učine isto kada je došlo vrijeme za posljednjih osam minuta.

Vozač McLarena Oscar Piastri bio je prvi koji je postavio mjerodavno vrijeme, da bi ga Antonelli pomaknuo s čela, a Hamilton na koncu uspio pobijediti mladog Talijana. Njih dvojica su ranije tijekom dana vodili odličnu bitku za prvo mjesto i na slobodnom treningu, u kojoj je Britanac također odnio pobjedu.

Verstappen se probio do treće pozicije, ali nije bio blizu vodećeg dvojca, a za samo šest tisućinki bio je bolji od Charlesa Leclerca u Ferrariju. Pobjednik prošlotjedne utrke na Red Bull Ringu George Russell bio je tek peti, ispred vozača McLarena – Landa Norrisa i Piastrija. Top 10 kompletirali su Isack Hadjar u drugom bolidu Red Bulla te dvojac Racing Bullsa, Lawson i Lindblad.

Sprint utrka na Silverstoneu vozi se u subotu od 13 sati, dok su glavne kvalifikacije na rasporedu četiri sata kasnije. Utrka za Veliku nagradu Velike Britanije starta u nedjelju u 16 sati.