Pravi Bagnaia se vratio i izdominirao! Marquez na korak do titule!

AP Photo/Hiro Komae) via Guliver

Vozač Ducatija Francesco Bagnaia pobijedio je u sprint utrci voženoj u sklopu Velike nagrade Japana, 17. runde ovogodišnjeg MotoGP prvenstva.

Bagnaia je na stazi “Twin Ring Motegi” došao do svoje prve sprint pobjede ove sezone, a na postolje u subotnjim utrkama vratio se prvi put nakon Mugella, u lipnju.

Talijanski motociklist vodio je od starta do cilja u Motegiju, a najbliži mu je bio momčadski kolega Marc Márquez, koji se tako približio osvajanju svoje devete titule prvaka. Márquez je za Bagnaiom zaostao gotovo dvije sekunde, a isto toliko ispred Pedra Acoste iz KTM Racinga.

Marquezov jedini rival u borbi za naslov, a ujedno i njegov mlađi brat Alex, zauzeo je tek deseto mjesto, što znači da vozaču Ducatija u nedjelju za osvajanje prve titule nakon šest godina treba samo da ne izgubi sedam bodova od brata. Bez obzira na Alexov rezultat, Marcu bi za naslov bilo dovoljno i drugo mjesto.

No, u subotu je potpuno zasluženo u središtu pozornosti bio Bagnaia, koji je prvo bio nezaustavljiv na putu do pole positiona, a potom je zablistao i u sprint utrci. Talijan je poveo ispred Joana Mira na Hondi, Acoste i Márqueza, a vrlo brzo se uspio odvojiti od njih, dok se iza njega vodila velika borba.

Márquez je dugo pokušavao nadmudriti Mira, a nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, kada je konačno uspio, brzo je prestigao i Acostu, no nije imao prilike ugroziti svog momčadskog kolegu. Mir je bio vrlo dobar na domaćem terenu za Hondu, ali nije mogao bolje od četvrtog mjesta, što mu je ujedno i najbolji plasman u sprint utrci.

Najbolji među ostalima bio je vozač VR46 tima Franco Morbidelli, ispred Fabija Quartarara na Yamahi i Luce Marinija iz Honde. Bodove su još osvojili vozači Trackhousea, Raul Fernandez i Ai Ogura, dok je mlađi Márquez bio deseti, sekundu iza domaćeg miljenika publike.