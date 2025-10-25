Pratite na SK: Norris najbrži pred važne kvalifikacije u Meksiku

Podijeli :

xJayxHiranox via Guliver

Vozač McLarena Lando Norris ostvario je najbolje vrijeme na posljednjem treningu uoči Velike nagrade Meksika, 20. utrke sezone Formule 1.

Britanac je najbrži krug u Mexico Cityju odvozio u vremenu od 1:16.633 minute, s 345 tisućinki prednosti u odnosu na Lewisa Hamiltona u Ferrariju, koji je imao i jedan izlet izvan staze. Njih dvojicu pratio je vozač Mercedesa George Russell, čiji je zaostatak već bio veći od pola sekunde u odnosu na Norrisa.

Norris je najbolje vrijeme postavio u samoj završnici treninga, no na vrh se probio nekoliko minuta ranije, nakon što je pretekao Hamiltona. Prije njih na vrhu su se izmjenjivali Max Verstappen u bolidu Red Bulla i vodeći u ukupnom poretku Oscar Piastri.

Australac je trening završio na petom mjestu, šest desetinki iza momčadskog kolege, a samo sedam tisućinki ispred Verstappena. Između najbolje trojice i njih smjestio se i Charles Leclerc u drugom Ferrariju.

Unutar sekunde zaostatka za Norrisom bilo je ukupno 12 vozača, a u prvih deset našli su se i Kimi Antonelli iz Mercedesa, vozač Racing Bullsa Isack Hadjar, Yuki Tsunoda u drugom bolidu Red Bulla te Gabriel Bortoleto iz Saubera.

Iznenađenje treninga svakako je činjenica da je Fernando Alonso bio posljednji, dvije sekunde iza Norrisa.

Akcija u Mexico Cityju nastavlja se od 23 sata, kada su na rasporedu kvalifikacije koje možete pratiti u ekskluzivnom prijenosu na SK3. Velika nagrada Meksika vozi u nedjelju od 21 sat, također na kanalu SK3.