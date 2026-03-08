Pobjeda Russella u Australiji za početak nove ere!

Najbolji među ostalima bio je Norris, kojega je pratio vozač Red Bulla Max Verstappen, koji se sjajno probio nakon starta s 19. pozicije, ali nije mogao bolje od šestoga mjesta. Iza njih viđena je odlična borba između vozača Haasa Ollieja Bearmana i Arvida Lindblada iz momčadi Racing Bulls, koji je imao vrlo dobar debi.

Osvajače bodova upotpunili su Gabriel Bortoleto iz Audija i vozač Alpinea Pierre Gasly.