Pobjeda Russella u Australiji za početak nove ere!

Vozač Mercedesa George Russell pobijedio je na prvoj utrci sezone Formule 1 u Australiji ispred svog momčadskog kolege Kimija Antonellija.
Dvojica vozača Mercedesa, koji su dominirali i u kvalifikacijama u subotu, ponovili su takav nastup i na nedjeljnoj utrci u Melbourneu i relativno uvjerljivo nadmašili dvojicu suparnika iz Ferrarija, Charlesa Leclerca koji je završio treći i sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona na četvrtom mjestu.
Najbolji među ostalima bio je Norris, kojega je pratio vozač Red Bulla Max Verstappen, koji se sjajno probio nakon starta s 19. pozicije, ali nije mogao bolje od šestoga mjesta. Iza njih viđena je odlična borba između vozača Haasa Ollieja Bearmana i Arvida Lindblada iz momčadi Racing Bulls, koji je imao vrlo dobar debi.
Osvajače bodova upotpunili su Gabriel Bortoleto iz Audija i vozač Alpinea Pierre Gasly.
Sljedeća utrka vozi se već idućeg vikenda u Kini.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!