Norris o Verstappenu: Nismo razgovarali niti mislim da trebamo

AP Photo/Christian Bruna via Guliver

Lando Norris kaže da nije razgovarao s Maxom Verstappenom oko incidenata na prošloj utrci u Meksiku i da neće mijenjati svoj pristup utrkivanju s namjerom da zadrži svoj bolid netaknutim iako priznaje da mu ponekad nedostaje agresije.

Norris se tijekom sezone istaknuo kao najveći suparnik Verstappenu iako je Nizozemac dobar dio sezone uživao u prednosti većoj od 50 bodova, a nakon Meksika ima 47 bodova prednosti, četiri utrke prije kraja, donosi MAXF1.net.

Suci su u Meksiku Verstappenu dali dvije kazne od po deset sekundi za dva incidenta koja su se dogodila u desetom krugu kada Verstappen prvo nije ostavio mjesta Norrisu, a tri zavoja kasnije je i sebe i suparnika prisilio na izlazak van staze, što je omogućilo da Leclerc prođe na drugo mjesto.

“Nismo razgovarali niti mislim da trebamo. Nemam što reći”, rekao je Norris u Sao Paolu na pitanje novinara je li razgovarao s Verstappenom o onome što se dogodilo u Meksiku.

“Još uvijek jako poštujem Maxa i sve što radi. Nemam poštovanja prema onome što je napravio prošli vikend, već poštovanje prema njemu kao osobi, kao i prema onome što je postigao. Ali nije na meni da razgovaram s njim. Ja nisam njegov učitelj, nisam mu mentor ili nešto slično. Max zna što mora učiniti. On zna da je pogriješio, duboko u sebi zna. I na njemu je da se promijeni, ne na meni. Max je vjerojatno jedan od najsposobnijih vozača u F1, ako ne i najbolji. On zna što može, a što ne i gdje su granice. Dakle, on zna promjene koje mora napraviti.”

“Mislim da je nešto što sam dobro radio u cijeloj svojoj karijeri izbjegavanje problema i održavanje bolida u jednom komadu”, rekao je.

“Sve te male stvari zbrajaju se tijekom prvenstva i sezone, posebno u sezoni s ograničenjem troškova. Uvijek sam imao mentalitet željeti se utrkivati ​​pošteno i čisto. Mislim da sam to vjerojatno rekao prošloga vikenda, možda sam bio previše ljubazan, bilo da sam napadao ili se branio. Ali mislim da sam uvijek donosio dobre odluke s te strane. Ponekad sam platio cijenu za to što nisam bio dovoljno agresivan, ali ostalo ne ovisi o meni. Čak i kada toga niste svjesni, postoje trenuci kada morate izbjeći potencijalni sudar. Ali ući ću u ovaj vikend s novim očekivanjem da ću imati čiste, poštene utrke. I mislim da je to ono što bismo trebali očekivati.”