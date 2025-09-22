Konačan razlaz Hornera i Red Bulla, odlazi s ogromnom otpremninom

Podijeli :

Christian Horner službeno je napustio Red Bull nakon što je postignut dogovor o raskidu ugovora i otpremnini vrijednoj 60 milijuna eura, izvještava BBC.

Britanac (51) bio je na čelu momčadi od njezina osnutka 2005. godine i tijekom tog razdoblja vodio je momčad do osam naslova prvaka u konkurenciji vozača i šest u konkurenciji konstruktora. Imao je godišnju plaću od 12 milijuna eura, a ugovor mu je vrijedio do 2030. godine.

Red Bull je 9. srpnja objavio da je Horner “razriješen operativnih dužnosti”, a odluka je uslijedila nakon turbulentnih 18 mjeseci tijekom kojih ga je zaposlenica optužila za seksualno uznemiravanje.

Optužbe, koje su postale javne u veljači 2024., Horner je dva puta odbacio – prvo nakon interne istrage, a zatim nakon tužbe koju je podnijela tužiteljica.

Generalni direktor Red Bulla za korporativne projekte i investicije Oliver Mincliff zahvalio je Horneru na iznimnom radu.

“Svojom predanošću, iskustvom, stručnošću i inovativnim razmišljanjem, odigrao je ključnu ulogu u izgradnji Red Bull Racinga u jednu od najuspješnijih i najatraktivnijih momčadi u Formuli 1”, rekao je Mintzlaff.

Horner je u izjavi rekao da je vođenje momčadi bila “čast i privilegija“.

