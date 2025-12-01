Antonelli dobio prijetnje smrću zbog greške u Kataru, Red Bull: ‘Nije pomogao Norrisu’

Podijeli :

Mladi Mercedesov vozač Kimi Antonelli suočio se s prijetnjama smrću nakon što je Red Bull sugerirao da je namjerno pustio Landa Norrisa u završnici Velike nagrade Katara.

Norris je završio na četvrtom mjestu nakon što je Antonelli otišao preširoko u pretposljednjem krugu nedjeljne utrke.

Norris je profitirao s dva boda zahvaljujući Antonellijevoj pogrešci, što znači da mu je sada dovoljno završiti treći, umjesto drugi, u posljednjoj utrci sezone u Abu Dhabiju kako bi osigurao da u ukupnom poretku pobijedi Maxa Verstappena iz Red Bulla.

Verstappenov trkaći inženjer Gianpiero Lambiase rekao je svom vozaču, koji je slavio u Kataru, preko radija: “Izgledalo je kao da se (Antonelli) samo maknuo i pustio Norrisa.”

Red Bullov savjetnik za motorsport, Helmut Marko, također je kritizirao 19-godišnjeg Antonellija, tvrdeći da je “mahnuo” Norrisu da prođe.

Antonelli, koji je u Mercedesu zamijenio Lewisa Hamiltona, u međuvremenu je promijenio profilnu sliku na Instagramu u crnu, nakon vala online napada.

Press Association doznaje da je Mercedes identificirao “više od 1100 ozbiljnih ili sumnjivih” komentara “od kojih su neki bili i prijetnje smrću” – na Antonellijevim profilima na društvenim mrežama.

Dodatnih 330 “ozbiljnih ili sumnjivih” komentara zabilježeno je i na Mercedesovim službenim kanalima na društvenim mrežama.

Mercedes je podatke podijelio s FIA-inom kampanjom United Against Online Abuse.

Red Bull je u ponedjeljak bio primoran izdati ispriku.

“Komentari izrečeni prije kraja i neposredno nakon VN Katara, u kojima se sugerira da je Mercedesov vozač Kimi Antonelli namjerno pustio Landa Norrisa da ga prestigne, očito su netočni.

Snimka pokazuje da je Antonelli nakratko izgubio kontrolu nad bolidom, što je omogućilo Norrisu da ga prođe. Iskreno žalimo što je to dovelo do toga da Kimi postane meta online zlostavljanja”, poručili su iz Red Bulla.

Oglasio se i šef Mercedesa, Toto Wolff.

“To je potpuna, apsolutna besmislica zbog koje ne mogu vjerovati. Mi se borimo za drugo mjesto u konstruktorskom poretku, što nam je važno. Kimi se bori za potencijalno treće mjesto u utrci. Pa koliko netko može biti bezuman da izgovori nešto takvo? To me ljuti. Ljut sam zbog same utrke, kako je prošla. Ljut sam zbog pogreške na kraju. Ljut sam zbog drugih pogrešaka. A onda čuti takve gluposti – to me izbacuje iz takta.”

