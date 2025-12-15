Mahomes doživio tešku ozljedu, jaukao je od bolova: ‘Neću lagati…’

Podijeli :

AP Photo/Reed Hoffmann via Guliver

Mnogi navijači Chiefsa uplašili su se kada su vidjeli da je Patrick Mahomes pao na travnjak u završnim sekundama poraza Kansas Cityja od Los Angeles Chargersa (16:13).

Postojala je bojazan da je došlo do teške ozljede, a loše vijesti ubrzo je potvrdio Adam Schefter, NFL „insajder“.

“Patrick Mahomes doista je potrgao prednji križni ligament koljena.“

Ubrzo se oglasio i 30-godišnji quarterback Chiefsa, trostruki osvajač Super Bowla.

“Ne znam zašto se ovo moralo dogoditi i neću lagati – boli. Ipak, sve što sada možemo jest vjerovati u Boga i napadati svaki dan, iznova i iznova. Hvala navijačima Chiefsa na stalnoj podršci, kao i svima koji su se javili i poslali molitve. Vratit ću se jači nego ikad“, napisao je Mahomes na društvenoj mreži X.

Kako se ozlijedio Mahomes?

U pokušaju da sustigne suparnika u završnici utakmice, Mahomes je krenuo udesno, ali ga je stigao defenzivni end Chargersa Da’Shawn Hand. Mahomes je u tom trenutku pokušao dodavanje, no prilikom pasa lijevo koljeno mu je “klecnulo“.

Odmah je pao na tlo i moglo se čuti kolike je bolove trpio. Očekuje se da će Mahomes u narednim danima biti operiran, a trenutačno nema informacija o njegovom mogućem povratku na teren.

Mahomes je u ligi od 2019. godine i dosad gotovo da nije izostajao zbog ozljeda, što je u NFL svijetu velika rijetkost. Već na početku karijere propustio je dvije utakmice, a u međuvremenu je bio poznat po igranju kroz ozljede, uključujući i nastup s uganućem desnog gležnja u doigravanju 2022. godine.

Time je završena deveta sezona u NFL karijeri za Mahomesa, ali i nade Chiefsa da bi se mogli plasirati u doigravanje.

Chiefsima, aktualnim prvacima, do kraja sezone preostale su još dvije utakmice – gostovanja kod Tennesseeja i Las Vegasa. Ipak, sada je već jasno da se prvi put od 2014. godine neće naći u NFL doigravanju.

Treba podsjetiti da je Mahomes 2020. godine potpisao desetogodišnji ugovor s Chiefsima.