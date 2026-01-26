Evo tko će igrati ovogodišnji Super Bowl

Podijeli :

AP Photo/John Froschauer via Guliver

U ovogodišnjem Super Bowlu, finalnoj utakmici američkog nogometa (NFL liga) koja je na rasporedu 8. veljače u Santa Clari, kraj San Francisca, igrat će Seattle Seahawks i New England Patriots.

U svom konferencijskom finalu, u olujno-snježnim uvjetima, New England je u gostima pobijedio Denver 10:7, dok je u sjajnoj predstavi s obje strane Seattle na domaćem terenu svladao Los Angeles Rams 31:27.

New England će 8. veljače tražiti svoj sedmi naslov u povijesti, a posljednji je osvojio 2019. godine, što je i bio kraj ere Toma Bradyja, najboljeg quarterbacka u povijesti u tom klubu.

Seatte se, pak, plasirao u finale po prvi puta nakon 2015. godine kada je bio poražen u Super Bowlu baš od New Englanda u dramatičnom dvoboju. Jedini naslov prvaka Seattle je osvojio godinu dana ranije kada je uvjerljivo svladao Denver.

New England je puno teže od očekivanog opravdao ulogu favorita kod Denvera koji je morao igrati bez svog startnog quarterbacka Bo Nixa. Zamijenio ga je Jarrett Stidham koji više od dvije godine nije bacio niti jednu loptu na NFL utakmici.

Na početku tog susreta čak je Stidham pokazivao više od rivala na suprotnoj strani Drakea Mayea, quarterbacka New Englanda, koji je u najužoj konkurenciji za MVP nagradu aktualne sezone. Nakon prvog poluvremena rezultat je bio 7:7, a potom je u nastavku o pobjedniku odlučio ‘field-goal’ gostiju za konačnih 10-7, dok je domaćin takvu priliku propustio pred kraj utakmice kada je mogao doći do izjednačenja.

Drugo poluvrijeme su obilježili iznimno teški uvjeti, jaki vjetar i snijeg, koji je onemogućio kvalitetnu igru te se glavnina događaja svodila na probijanja. U tome treba istaknuti gostujućeg quarterbacka Mayea koji je ukupno na utakmici imao tri ključna probijanja skupivši time 65 jarda.

Daleko sadržajnija bila je utakmica Seattlea i LA Ramsa što je bio njihov treći međusobni dvoboj ove sezone. Svaka je momčad pobijedila po jednom u prethodna dva, a ogled u kojem je Seattle slavio s 38:37 s pravom se smatra najboljom utakmicom sezone.

Ovaj put je Seattle pobijedio 31-27 u ogledu gdje su gosti iz Los Angelesa samo jednom vodili, 13-10, a ostalo su vrijeme ganjali suparnika i stalno mu puhali za vratom. Mogao je klub iz Los Angelesa lako i do pobjede, ali pet minuta prije kraja kod rezultata 27-31 nije realizirao niti jedan od dva pokušaja kada je stigao na prag touchdowna.

Često osporavani quarterback Seattlea Sam Darnold odigrao je sjajnu utakmicu, pogotovo u trećoj i četvrtoj četvrtini kada se uspostavila njegova sjajna veza sa Smith-Njigbom i Kuppom. U prvom poluvremenu odlično je funkcionirala igra probijanja Seattlea koju je predvodio Walker.

Darnold je utakmicu završio s 346 osvojena jarda bacanjem uz tri „touchdowna“. U prethodnim utakmicama imao je brojne izgubljene lopte u sučeljavanjima s Ramsima, a ovaj puta niti jednu.

Prošle godine u SuperBowlu je Philadelphia s uvjerljivih 40-22 pobijedila Kansas City. Ove godine Philadelphia je poražena u prvom krugu doigravanja, na domaćem terenu od San Francisca, dok Kansas City nije niti izborio doigravanje.

NFL liga, konferencijska finala:

AFC: Denver – New England 10:13

NFC: Seattle – Los Angeles Rams 31:27