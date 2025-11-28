Cowboysi Dan Zahvalnosti obilježili šokantnom pobjedom protiv Chiefsa

Podijeli :

(AP Photo/Tony Gutierrez) via Guliver Image

Dan zahvalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama bez utakmice Dallas Cowboysa ne bi bio Dan zahvalnosti. Tako je u noći s četvrtka na petak Dallas ugostio Kansas City Chiefse. Gostujuća momčad predvođena Patrickom Mahomesom imala je status favorita, ali Cowboysi su neočekivano došli do pobjede 31:28.

Prva četvrtina imala je veliki broj poena. Rashee Rice svojim je polaganjem doveo Chiefse u vodstvo već u prve dvije minute da bi Dallas izjednačio preko svog najboljeg hvatača CeeDee Lamba. Kansas je do kraja četvrtine postigao još jedan touchdown, a za to je bila zaslužna kombinacija Patrick Mahomes i Travis Kelce. Tako su Chiefsi nakon prvih 15 minuta vodili s 14:7.

Drugi dio prvog poluvremena je pripao samo Cowboysima. U drugoj četvrtini ostvarili su 10 poena – Brandon Aubrey je pogodio field goal, a Malik Davis je postigao polaganje za 17:14 domaćih na poluvremenu.

Chiefsi jesu uzvratili preko Ricea na početku četvrte četvrtine, ali Dallas je kasnije pokazao dobru igru te je na krilima Javontea Williamsa došao do novog vodstva. George Pickens je potom uhvatio dodavanje Daka Prescotta za nova dva poena, a onda je šest minuta kasnije Aubrey odveo Dallas na 31:21 i dva posjeda prednosti. Mahomes je ludim driveom zadržao Chiefse na životu dodavanjem za Hollywooda Browna, ali Cowboysi su uspjeli ostvariti dva nova seta pokušaja i iscijediti sat za treću pobjedu u nizu.

S 31:28 pobjedom stigli su na omjer 6-5-1 te su napravili pritisak NFC East diviziji na vodeće Philadelphia Eaglese koje su porazili prošli tjedan. Cowboysi su i dalje izvan pozicije koja vodi u doigravanje, ali ovom igrom bi se mogli ušuljati u birano društvo. Chiefsi su s druge strane na omjeru 6-6 te će se morati namučiti kako bi ušli u play-off. AFC Zapad divizija je praktički izgubljena jer su Denver Broncosi na omjeru 9-2, a to znači da im ostaje jedino wildcard pozicija koju trenutačno drže Buffalo Billsi (7-4), Jacksonville Jaguarsi (7-4) i Los Angeles Chargersi (7-4).