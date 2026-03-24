Zubčić ima veliki zaostatak nakon prve vožnje zadnjeg veleslaloma sezone, Odermatt izletio

Najbolji hrvatski skijaš nije baš pretjerano briljirao u prvoj vožnji veleslaloma u Norveškoj.

Brazilski skijaš Lucas Pinheiro Braathen bio je najbrži nakon prve vožnje veeleslaoma kojeg skoijaši voze u utorak na završnici Svjetskog kupa u Hafjellu, dok je Filip Zubčić 18.

Pinheiro Braathen je prvu vožnju završio s vremenom 1:11.24, drugo je mjesto sa 21 stotinkom zaostatka zauzeo Austrijanac Stefan Brennsteiner, a treće sa 63 stotinke zaostatka Švicarac Loic Meillard. Zaostatak Filipa Zubčića za Braathenom iznosi 2,52 sekunde.

Vodeći u ukupnom poretku Švicarac Marco Odermatt, koji je prvi i u poretku veleslaloma (495), ima 48 bodova više od Pinheira Braathena (447) danas nije završio utrku i izgledi za osvajanje malog Kristalnog globusa su jako mali. Braathenu će za osvajanje malog kristalnog globusa biti dovoljno i četvrto mjesto ako Švicarac Meillard (406), ne pobijedi u utrci u Hafjellu.