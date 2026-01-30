Težak pad Lindsey Vonn, otkazan je spust u Crans Montani

Podijeli :

AP Photo/Marco Trovati via Guliver

Spust kojeg su skijašice vozile za Svjetski kup u Crans Montani u petak, tjedan dana prije početka Zimskih olimpijskih igara u Cortini, otkazan je nakon nekoliko padova, uključujući i pad američke zvijezde Lindsey Vonn, objavili su organizatori.

“Žiri i organizatori odlučili su prekinuti utrku”, rekli su organizatori Svjetskog kupa u alpskom skijanju nakon što je šest skijašica već završilo svoju vožnju, od kojih su tri završile u zaštitnoj mreži. Staza je prije početka bila skraćena zbog snijega koji je stalno padao.

Vonn je na početku staze izgubila ravnotežu i završila u sigurnosnoj mreži. Jedna od favoritkinja za medalju na predstojećim olimpijskim igrama uspjela se vratiti na skije, ali je bol u lijevoj nozi ipak bila jača. Osim nje utrku nisu završile Austrijanka Nina Ortlieb i Norvežanka Marte Monsen. Ortlieb je uspjela odustati, dok je Norvežanka Monsen imala manje sreće. Držeći se za koljeno nakon što je oslobođena iz mreže, Monsen je privezana na nosila i odnesena s krvavim licem.

Do cilja su stigle Švicarka Corinne Suter, Amerikanka Jacqueline Wiles i Francuskinja Romane Miradoli.