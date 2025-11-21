Težak pad Lare Gut-Behrami, je li ovo kraj karijere?

Švicarska skijaška federacija obavijestila je javnost da je njihova zvijezda alpskog skijanja, Lara Gut Behrami, na treningu u Coloradu teško pala. Ozlijeđeno je koljeno.
Ova olimpijska sezona je posljednja u kojoj među svjetskom skijaškom elitom pratimo švicarsku prvakinju Laru Gut Behrami.
34-godišnjakinja sezonu je otvorila trećim mjestom na veleslalomu u Söldenu, što je najavljivalo novu sezonu u kojoj će dobitnica dva velika i sedam malih kristalnih globusa krojiti vrh svjetskog alpskog skijanja. No, javnost je sada potresla vijest da je Švicarka teško pala na treningu u Copper Mountainu. Ograničene informacije Švicarske skijaške federacije navode da prvi pregledi ukazuju na ozljedu lijevog koljena, a olimpijska prvakinja u superveleslalomu vraća se u domovinu gdje će obaviti detaljnije medicinske preglede.
Prema njihovim riječima, bit će jasnije više informacija o tome hoćemo li Gut Behrami uopće još vidjeti na snježnim stazama. Borba s vremenom počinje — Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini počinju 6. veljače, a ženski superveleslalom, u kojem Švicarka želi braniti olimpijsko zlato iz Pekinga, na rasporedu je 12. veljače, dok je veleslalom, na kojem je u Kini osvojila broncu, planiran za 15. veljače.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!