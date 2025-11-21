Težak pad Lare Gut-Behrami, je li ovo kraj karijere?

Ova olimpijska sezona je posljednja u kojoj među svjetskom skijaškom elitom pratimo švicarsku prvakinju Laru Gut Behrami.

34-godišnjakinja sezonu je otvorila trećim mjestom na veleslalomu u Söldenu, što je najavljivalo novu sezonu u kojoj će dobitnica dva velika i sedam malih kristalnih globusa krojiti vrh svjetskog alpskog skijanja. No, javnost je sada potresla vijest da je Švicarka teško pala na treningu u Copper Mountainu. Ograničene informacije Švicarske skijaške federacije navode da prvi pregledi ukazuju na ozljedu lijevog koljena, a olimpijska prvakinja u superveleslalomu vraća se u domovinu gdje će obaviti detaljnije medicinske preglede.