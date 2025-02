Svjetsko zlato u biatlonu odlazi u Francusku, Crnković zauzeo 44. mjesto

Podijeli :

Guliver image

Francuz Eric Perrot osvojio je naslov svjetskog prvaka u utrci na 20 kilometara na SP u biatlonu u Lenzerheideu, dok je hrvatski predstavnik Krešimir Crnković zauzeo 44. mjesto sa 6:19.2 minuta zaostatka.

Mladi, 23-godišnji Perrot do svog je prvog pojedinačnog zlata na velikim natjecanjima, ima dva naslova svjetskog prvaka u mješovitim štafetama od kojih jedno upravo iz Lenzerheidea, stigao u vremenu od 47:58.1 minuta uz pogođenih 19 od 20 zadanih meta. Taj jedan promašaj koštao ga je jedne kaznene minute.

Srebro je osvojio još jedan mladi biatlonac, 24-godišnji Talijan Tomasso Giacomel, on je do svog prvog pojedinačnog odličja na velikim natjecanjima stigao sa 52.4 sekunde zaostatka uz također jedan promašaj, dok je broncu osvojio aktualni olimpijski pobjednik u ovoj disciplini Francuz Quentin Fillon Mallet (32) sa 1:59.5 minuta zaostatka uz tri promašaja od kojih su dva stigla odmah prilikom prvog od četiri pucanja i to u ležećem stavu.

Crnković (30) je odlično odradio prva tri pucanja tijekom kojih je pogodio svih 15 meta, ali je prilikom četvrtog dolaska na strelište imao dva promašaja čime je uvelike pokvario plasman. Na kraju je sa 6:19.2 minuta zaostatka zauzeo 44. mjesto.