Švicarska skijašica doživjela težak pad na treningu, prevezli je helikopterom u bolnicu

Zimski sportovi 11. pro 202514:56 0 komentara
AP Photo/Gabriele Facciotti via Guliver

Švicarska olimpijska prvakinja Michelle Gisin pretrpjela je težak pad tijekom treninga spusta u švicarskom St. Moritzu i prevezena je helikopterom nakon što joj je pružena liječnička pomoć na stazi.

Ova 32-godišnja skijašica je osvojila alpsku kombinaciju na Zimskim olimpijskim igrama 2018. i 2022. godine.

Gisin je treća olimpijska prvakinja u švicarskoj ženskoj reprezentaciji koja je doživjela pad tijekom treninga. Lara Gut-Behrami i Corinne Suter također su pretrpjele slične nezgode posljednjih tjedana.

Švicarski skijaški savez još se nije oglasio o incidentu, a do Zimskih olimpijskih igara 2026. u Milanu u Cortini ostala su još dva mjeseca.

