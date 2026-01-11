Očajan dan za hrvatske skijaše: Zubčić i Rodeš ispali, Kolega tek 27.

Samuel Kolega je bio odličan do strmine, na kojoj je nakupio većinu zaostatka od 2.12 sekundi, što mu je bilo dovoljno za 27. poziciju.

Otkazan superveleslalom skijašica u Zauchenseeu: ‘Suočili smo se s nemogućim zadatkom’

Istok Rodeš je sa startnim brojem 31 na polovici staze zaostajao samo 18 stotinki, a onda je otklizao i odustao, kao i Filip Zubčić, koji je “haklao” vrata i završio prijevremeno svoju vožnju na stazi na kojoj je četiri puta bio na postolju.

Tvrtko Ljutić je startao predzadnji, 68., a na kraju je bio 44. sa zaostatkom od 2.76 sekundi i malo više od pola sekunde ga je dijelilo od prvoga plasmana u drugi lauf.

Kristoffersen vodi ispred sunarodnjaka Atle Lie McGratha (+0.28) i Finca Eduarda Hallberga (+0.29), a čak 12 skijaša je unutar jedne sekunde zaostatka.

Druga vožnja je u 13.30 sati.