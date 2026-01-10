Novo slavlje nevjerojatne Vonn zasjenio strašan pad domaće skijašice

Podijeli :

AP Photo/Marco Trovati via Guliver

Amerikanka Lindsey Vonn slavila je u spustu kojeg su skijašice u subotu vozile za Svjetski kup u Zauchenseeu, stigavši tako do 84. pobjede u Svjetskom kupu.

Drugi uspjeh 41-godišnje Amerikanke i četvrto postolje u četiri spusta ove sezone povećali su njezino vodstvo u poretku u spustu i učvrstili njezin status favoritkinje za Olimpijske igre koje se sljedeći mjesec održavaju u Cortini d’Ampezzo.

Vonn, već najstarija pobjednica Svjetskog kupa svih vremena, bila je najbrža s vremenom 1:06.24, druga je s 37 stotinke sporijim vremenom bila Norvežanka Kajsa Vickhoff Lie, a treće je mjesto zauzela još jedna Amerikanka Jacqueline Wiles s 48 stotinke zaostatka za Vonn.

STRAŠAN PAD

Utrku je svakako obilježio i prekid nakon 17. skijašice po redu, Austrijanke Magdalene Egger. Zbog ozbiljnosti situacije, morao je intervenirati i helikopter koji je 24-godišnjakinju prevezao u najbližu bolnicu na daljnje pretrage.

UKUPNI POREDAK

U poretku skijašica u spustu Vonn je prva s 340 bodova, druga je Njemica Emma Aicher, koja je danas bila šesta, s 211 bodom, a treća Pirovano sa 167 bodova. U ukupnom poretku prva je Mikaela Sfiffrin s 823 boda, druga je Švicarka Camille Rast sa 703 boda, a treća Novozelanđanka Alice Robinson, danas 26., s 489 bodova. Vonn je šesta u ukupnom poretku s450 bodova.