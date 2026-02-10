Norvežanin bez greške do zlata u biatlonu na 20 kilometara, Legović i Crnković pri dnu poretka

Podijeli :

AP Photo/Mosa'ab Elshamy via Guliver

Norvežanin Johan-Olav Botn (26) osvojio je naslov olimpijskog pobjednika u biatlonu u trci na 20 kilometara na ZOI u Anterselvi, dok su hrvatski predstavnici Matija Legović (20) i Krešimir Crnković (31) zauzeli 72., odnosno 76. mjesto u konkurenciji 89 natjecatelja.

Botn, koji je tek početkom ove sezone uvršten u norvešku A reprezentaciju te sjajno krenuo s tri pobjede u Svjetskom kupu u prosincu, na savršen je način odradio najdužu pojedinačnu utrku u biatlonskom programu. Idealno je rasporedio snage u trkačkom dijelu dok je na strelištu bio potpuno koncentriran i pogodio svih 20 zadanih meta.

Upravo ta mirnoća na strelištu Botnu je i donijela zlato jer je srebrni Francuz Eric Perrot (24), trenutačno vodeći u Svjetskom kupu, zbog jednog promašaja dobio kaznenu minutu, a u cilju se to pokazalo ključnim jer je Perrotov zaostatak iznosio 14.8 sekundi.

Organizatori na ZOI pronašli rješenje za slomljene medalje Aščić se nije uspjela plasirati u četvrtfinale brzog klizanja na 500 metara, čekaju je još dva nastupa

Broncu je osvojio još jedan Norvežanin, ukupni pobjednik Svjetskog kupa prošle sezone, Sturla Holm Laegreid (28), on je također imao jedan promašaj koji ga je koštao zlata jer je za Botnom zaostao 48.3 sekundi.

Branitelj naslova otprije četiri godine iz Pekinga, Francuz Quentin Fillot Maillet (33) promašio je čak četiri mete, a te dodatne četiri minute koštale su ga boljeg plasmana jer je imao dobro brzinu na stazi te je s 2:49.4 minuta zaostatka zauzeo osmo mjesto.

Mladi Legović, ukupni pobjednik juniorskog Svjetskog kupa, u svom je prvom nastupu na ZOI previše promašivao na strelištu, ukupno je promašio šest meta, po jednu prilikom prva tri posjeta te čak tri na zadnjem pucanju stojećim stavom, pa je s ukupnim zaostatkom od 9:39.9 minuta zauzeo 72. mjesto.

Iskusni Crnković, koji je prije četiri godine u Pekingu nastupao u skijaškom trčanju, bio je precizniji na strelištu gdje je promašio četiri mete, ali je bio sporiji u trkačkom dijelu pa je s 10:00.8 minuta zaostatka završio 76. I Crnković je najlošiji učinak na pucanju imao upravo prilikom zadnjeg posjeta strelištu kada je promašio dvaput.

Sljedeći nastup na ZOI biatlonci će imati u petak kada je na programu sprint utrka na 10 kilometara.