Aščić se nije uspjela plasirati u četvrtfinale brzog klizanja na 500 metara, čekaju je još dva nastupa

xDavidxKirouacx via Guliver

Hrvatska rekorderka u brzom klizanju na kratke staze, 27-godišnja Valentina Aščić nije se uspjela plasirati u četvrtfinale u disciplini 500 metara na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu.

Aščić je u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzela treće mjesto, iza svjetske rekorderke Nizozemke Xandre Velzeboer i Talijanke Chiare Betti, s vremenom 44.802 sekundi, a izravni plasman u četvrtfinale izborile su po dvije prvoplasirane iz svake od osam skupina uz četiri najbrže po vremenu. Aščić je nastupila u prvoj skupini i vrlo je brzo postalo jasno kako njezino vrijeme neće biti dovoljno brzo za nastavak natjecanja.

Sredinom utrke Aščić je izgubila kontakt s Betti te se nije uspjela vratiti u zavjetrinu Talijanke što ju je koštalo boljeg vremena. Posljednja, četvrta koja je prošla po vremenu u četvrtfinale je So-Yeon Lee iz Južne Koreje koja je prošla ciljem s vremenom 43.406 sekundi, odnosno 1.396 brže od Aščić.

Aščić će u Milanu nastupiti u još dvije discipline, 14. veljače u kvalifikacijama na 1000 metara, a 20. veljače na 1500 metara kada će uz nju Hrvatsku predstavljati i Katarina Burić.