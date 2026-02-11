Liječnici procijenili kada bi se Vonn mogla vratiti na stazu

Podijeli :

AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver

Lindsey Vonn (41) mogla bi se vratiti velikim natjecanjima u roku od godinu dana nakon frakture potkoljenice, kažu stručnjaci iz ortopedije, ali godine i psihička izdržljivost igrat će ključnu ulogu u tome hoće li nekadašnja olimpijska prvakinja ponovno uspjeti natjecati se na najvišoj razini.

Amerikanka, koja se nalazi u bolnici u Trevisu nakon pada na spustu u Cortini d’Ampezzo u nedjelju, navela je u objavi na Instagramu da je zadobila “složenu frakturu potkoljenične kosti“ i da će joj biti potrebne brojne operacije kako bi se oporavila

Četvorica talijanskih medicinskih stručnjaka, s kojima je razgovarao Reuters, istaknula su da detaljna dijagnoza još nije objavljena, što znači da mogu dati samo opće procjene. Ipak, svi su ukazali na primjer 35-godišnje Federice Brignone, najuspješnije talijanske skijašice, koja se u nedjelju u Cortini natjecala protiv Vonn na stazi “Olimpia delle Tofane“, samo deset mjeseci nakon što je pretrpjela višestruke prijelome noge i pucanje prednjeg križnog ligamenta.

“Uvijek je teško davati procjene bez uvida u rendgenske snimke“, rekao je za Reuters Andrea Panzeri, predsjednik Medicinske komisije Talijanskog saveza zimskih sportova (FISI).

“Ovo je složena fraktura koja, bez obzira na godine, može ograničiti karijeru sportaša. Ali Brignone je također imala ozbiljnu frakturu i uspjela se oporaviti“, dodao je Panzeri, koji je bio dio tima koji je operirao talijansku skijašicu.

Rokovi oporavka nakon složene frakture tibije poznati su, a na elitnoj razini takvi zahvati obavljaju se u okviru specijaliziranih medicinskih timova i suvremenih rehabilitacijskih centara.

“Nakon dislocirane frakture tibije, moguće je vratiti se na skijaške staze za osam do 11 mjeseci, kao što je pokazao primjer Brignone, ukoliko ne dođe do komplikacija“, rekao je Filippo Pierfrancesco Calanna, ortopedski kirurg iz Ortopedskog i traumatološkog centra “Gaetano Pini“ u Milanu.

Dodao je da šanse za uspješan povratak uvelike ovise o godinama i motivaciji.

“Očito je da se s godinama oporavak usporava. Iako Von ima izuzetne fizičke predispozicije, oporavak u njezinim godinama traje duže. No mnogo toga ovisi i o motivaciji, mentalnom sklopu i psihičkoj otpornosti“, rekao je Calanna.

Vonn je tijekom karijere prošla kroz ozbiljne zahvate na koljenu, uključujući ugradnju djelomične proteze, a krajem siječnja doživjela je i rupturu prednjeg križnog ligamenta na istoj, lijevoj nozi.

Arturo Guarino, bivši šef Odjela za sportsku traumatologiju Instituta Pini u Milanu, rekao je da je činjenica da je Vonn ranije operirala desno koljeno “još jedan važan faktor“.

“Bit će potrebno provjeriti i je li implantat pretrpio posljedice pada u Cortini. Ako jest, implantat će zahtijevati dodatnu intervenciju, što može produljiti vrijeme oporavka“, rekao je Guarino, koji je nekada bio i klupski liječnik nogometnog Intera.

Paneri je istaknuo da je Von jedina skijašica na vrhunskoj razini koja se natječe s djelomičnom protezom koljena.

“Nije jasno koliko dugo implant može izdržati opterećenja natjecanja na ovoj razini“, zaključio je liječnik.