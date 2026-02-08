Legendarni skijaš jasno poručio što misli o ozljedi Vonn: ‘Nije trebala nastupiti tada, trebala je…’

Podijeli :

AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver

Američka skijašica Lindsey Vonn slomila je lijevu nogu u današnjem olimpijskom spustu, potvrđeno je u bolnici u Trevisu, gdje je 41-godišnja skijaška zvijezda već operirana, objavili su talijanski mediji.

“Američka skijašica Lindsey Vonn primljena je u bolnicu i o njoj se brinuo multidisciplinarni tim. Danas poslijepodne podvrgnuta je ortopedskoj operaciji kako bi se stabilizirao prijelom lijeve noge. Sljedeći bilten bit će objavljen sutra u 12 sati s ažuriranim informacijama o kliničkom stanju pacijentice”, objavila je bolnica Ca’ Foncello.

Američka skijaška zvijezda, koja se natjecala u 41. godini unatoč ozljedi koljena, teško je pala na utrci spusta nakon čega je helikopterom prevezena u bolnicu. Amerikanka je prije devet dana pokidala križne ligamente lijevog koljena, ali je ipak odlučila nastupiti na čuvenoj stazi Tofane, gdje je slavila čak 12 puta.

Osvajačica zlatne spustaške medalje iz 2010. godine, te bronce iz 2018. je ramenom zakačila vrata izgubivši kontrolu nakon čega je odletjela u zrak i pri velikoj brzini pala. Na televiziji se moglo čuti kako vrišti od bolova. Brzo ju je okružilo nekoliko liječnika i službenika prije nego što je stigao helikopter i odvezao je na nosilima u bolnicu.

Helikopter je Vonn prvo odvezao u bolnicu Codivilla Putti u Cortini na liječničku procjenu. Nekoliko sati kasnije, ponovno je prebačena, opet helikopterom, u bolnicu Ca’ Foncello u Trevisu gdje je i operirana.

“Liječnički tim je odmah reagirao, a vrijeme intervencije bilo je brzo”, objavio je Međunarodni olimpijski odbor.

Legendarni talijanski skijaš Alberto Tomba rekao je da Vonn nije trebala niti nastupati u Crans-Montani prošli mjesec, tvrdeći da je želja za pobjedom u još jednoj utrci pokrenula lanac rizika koji su je na kraju sustigli na Zimskim olimpijskim igrama.

Amerikanka je izgubila ravnotežu u utrci Svjetskog kupa 30. siječnja u Švicarskoj i udarila u bočnu mrežu, pri čemu su joj puknuli prednji križni ligament lijevog koljena.

Unatoč tome, Vonn je u subotu nastupila na olimpijskom spustu u Cortini d’Ampezzo nakon što je postavila treće najbrže vrijeme na treningu, s ortozom na koljenu. Međutim, u nedjeljnoj utrci doživjela je stravičan pad zbog kojeg je helikopterom prevezena u bolnicu na operaciju slomljene noge.

“Nije trebala nastupiti u Crans-Montani”, rekao je Tomba za Reuters. “Trebala je doći ovdje i trenirati.”

“Kad se osjećate u dobroj formi, želite ponovno pobijediti. Jedna utrka vodi do druge. Ali nakon pet godina priprema za ove Olimpijske igre, riskirala je”, kazao je Tomba.

Na pitanje jesu li potrebne promjene pravila kako bi se zaštitili sportaši, Tomba je bio oprezan.

“Nije lako. Možete to reći, ali kada ste na startu… Možda sam bio jedini koji ne bi startao da uvjeti nisu bili pravi. Drugačija vremena, različite staze”, rekao je.