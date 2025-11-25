Kostelić je prije 24 godine postigao čudo, i danas drži taj rekord

Podijeli :

Guliver Image

Prije točno 24 godine Ivica Kostelić stigao je do pobjede koja ostaje jedna od najvećih senzacija u skijanju.

Tog 25. studenog 2001. godine, Kostelić je na utrci Svjetskog kupa u Aspenu stigao do pobjede nakon što je iz startne kućice krenuo s brojem 64.

Nakon prve vožnje bio je sjajan sedmi s 85 stotinki zaostatka za vodećim Marijem Mattom, a onda u drugoj vožnji drugoj vožnji uspio doći na vrh postolja s 12 stotinki prednosti slavio ispred Talijana Giorgija Rocce, dok je Matt završio treći.

Ni danas još nitko nije slavio s višim startnim brojem, a Kostelić je do uspjeha stigao sa samo 21 godinom te nakon utrke rekao:

“Sve mi je jasnije kako je to strašan pothvat. Gledam frajera s brojem 64 na postolju i ne mogu vjerovati da je tamo. Ali stvarno dobro izgleda, zar ne?”.