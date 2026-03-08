Kolega izborio završnicu u Norveškoj pa poručio: ‘Ovo mi je bilo najvažnije’

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx Sportspressphoto_SPR105085 via Guliver Image

Samuel Kolega je osvojio 18. mjesto na današnjem slalomu za Svjetski kup u Kranjskoj Gori, iako je za pobjednikom, Norvežaninom Atleom Lieom McGrathom zaostao manje od jedne sekunde, no i to mu je bilo dovoljno za plasman na završnicu Svjetskog kupa u Lillehammeru.

“Što se mog skijanja tiče, nije bilo idealno, ali bilo je u redu, nije bilo ni loše. Završio sam na 18. mjestu, u jako tijesnoj utrci, s manje od sekunde zaostatka. Razlike su stvarno bile jako male, ali bilo je dovoljno za plasman na finale Svjetskog kupa, a to je bilo najvažnije”, rekao je Kolega koji je završio na diobi 23. mjesta u redoslijedu najboljih svjetskih slalomaša s 94 boda, koliko su ih skupili još i Britanac Laurie Taylor te Austrijanac Dominik Raschner.

Austrijanac Marco Schwarz, koji je završio na diobi 26. mjesta, imao je pet bodova manje.

Filip Zubčić, koji je u nedjelju osvojio 25. mjesto, nije uspio doći među 25 najboljih i u slalomu pa će na završnici Svjetskog kupa voziti samo veleslalom. U redoslijedu slalomaša je završio na 32. mjestu sa 60 bodova.

“Ni danas, nažalost, ne mogu biti zadovoljan ovim rezultatom. Imao sam opet dobru šansu, dobru stazu u drugom ‘laufu’, međutim, nisam to iskoristio. Neke dijelove staze sam skijao dosta dobro, ali na strmini sam trebao puno više ‘puštati’, ići malo ravnije, da budem brži. Tamo sam dosta izgubio. Nisam uspio izboriti završnicu u slalomu ove godine pa mi ostaje još jedan veleslalom do kraja sezone”, izjavio je najbolji hrvatski skijaš.