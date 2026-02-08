Japancima zlato i srebro u snowboardu na Olimpijskim igrama

Podijeli :

(AP Photo/Lindsey Wasson) via Guliver Image

Japanski daskaš na snijegu Kira Kimura osvojio je zlatnu medalju u big air disciplini na Zimskim olimpijskim igrama Milano-Cortina u Livignu.

Kimura je pobijedio sa 179,50 bodova. Njegov sunarodnjak Ryoma Kimata osvojio je srebrnu medalju sa 171,50 bodova, a kineski natjecatelj Jiming Su, olimpijski prvak iz Pekinga u ovoj disciplini, osvojio je brončanu medalju sa 168,50 bodova.

Kimuri je zlato donio sjajan skok u trećoj vožnji, a Sua je zlata koštao pad na ruke u drugoj vožnji.