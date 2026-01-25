Feller pobjednik u Kitzbuhelu, Zubčić završio s preko tri sekunde zaostatka

Podijeli :

AP Photo/Gabriele Facciott via Guliver

Austrijanac Manuel Feller pobjednik je slaloma kojeg su skijaši u nedjelju vozili za Svjetski kup u Kitzbuehelu, dok je hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo 26. mjesto.

Feller je pobijedio s vremenom 1:40.60, drugi je s 35 stotinki zaostatka najbrži iz prve vožnje Švicarac Loic Meillard (1:40.95), a treći s 53 stotinke sporijim vremenom Nijemac Linus Strasser (1:41.13).

Zubčić je s vremenom 1:43.96 bio tri sekunde i 36 stotinki sporiji od pobjednika. Za 33-godišnjeg Fellera ovo je prva pobjeda u Svjetskom kupu u zadnje dvije godine.

U današnjem slalomu Hrvatska je imala još trojicu predstavnika. Samuel Kolega je ostao nadomak druge vožnje, zauzeo je 32. mjesto s 2,42 sekunde zaostatka za Meillardom. Istok Rodeš je nakon prve vožnje bio 40. sa 2,99 sekunde zaostatka za švicarskim skijašem, a Matej Vidović nije uspio završiti prvu vožnju.

U poretku skijaša u slalomu prvi je Pinheiro Braathen s 401 bodom, drugi je Francuz Noel Clement s 375 bodova, a treći je Norvežanin Atle Lie McGrath s 372 boda. Kolega je 27. sa 63 boda, Zubčić je 31. s 54 boda, a Rodeš 47. s 12 bodova.

U ukupnom poretku prvi je Švicarac Marco Odermatt s 1285 bodova, drugi je Pinheiro Braathen sa 668 bodova, atreći je Meillard s 583 boda.