Austrijanka je pobijedila u Kronplatzu, a svi pričaju o nevjerojatnom povratku 35-godišnje Talijanke

Od 13 sati i 30 minuta počela je druga vožnja veleslaloma u talijanskom Kronplatzu. Tamo je do pobjede došla Julia Scheib, ali najviše se pričalo o povratku aktualne osvajačice Velikog kristalnog globusa Federice Brignone.

Iskusna 35-godišnja Talijanka je u travnju 2025. godine doživjela tešku ozljedu Val di Fassi. Aktualna osvajačica Velikog kristalnog globusa imala je nekoliko prijeloma na lijevoj nozi, a uz sve to je zadobila puknuće prednjeg križnog ligamenta.

Mnogi su mislili kako je njena karijera praktički gotova te da nema šanse da će biti spremna za Olimpijske igre u veljači koje se održavaju u Cortini d’Ampezzo. Međutim, Brignone je u prvoj vožnji bila sjajna šesta, a na kraju utrke je bila šesta.

Tako je Brignone u prvom nastupu nakon devet mjeseci pokazala da bi mogla biti konkurentna na domaćim Olimpijskim igrama.

U Kronplatzu je do pobjede došla Julia Scheib, druga je bila Camile Rast, a postolje je zaključila Sara Hector. Mikaela Shiffrin završila je na četvrtom mjestu, a Zrinka Ljutić nije prošla u drugu vožnju.