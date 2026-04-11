VIDEO / Pogledajte novi LeBronov trenutak za povijest, okršaj bez dva MVP-ja pripao Denveru

Košarkaši Los Angeles Lakersa noćas su pobijedili Phoenix Sunse 101:73 i osigurali prednost domaćeg terena u prvom krugu doigravanja. Momčad iz Kalifornije, i dalje bez ozlijeđenog Luke Dončića, briljirala je u drugom poluvremenu koje je dobila s 44:25.

Phoenix u Los Angelesu nije imao pravih šansi, a igrač utakmice ponovno je bio veteran LeBron James s 28 poena, 12 asistencija, šest skokova i čak četiri ukradene lopte. On je postao i tek četvrti igrač u NBA povijesti koji sad ima 12 tisuća asistencija! Trenutak za povijest dogodio se na 7:49 minuta prije kraja prve ćetvrtine. James je uhvatio loptu u obrani i dugim dodavanjem preko cijelog terena pronašao je Deandrea Aytona, koji je nadskočio nižeg Collina Gillespieja i ubacio loptu u koš.

Kod momčadi iz Arizone, gdje su priliku dobili svi igrači osim Jalena Greena, Dillon Brooks je postigao 12 poena, dok se pričuvni igrač Oso Ighodaro istaknuo s deset skokova pod koševima, uz dodatnih osam poena.

POVEZANO VIDEO / LeBron i Bronny James ušli u povijest: Ovo dosad nije viđeno u NBA ligi

U noći na nedjelju slijedi posljednje kolo regularnog dijela lige. Lakersi će igrati i večeras, kada u grad dolazi suparnik iz San Francisca, Golden State Warriors.

U derbiju večeri Denver Nuggetsi, treća momčad Zapada, uvjerljivo su pobijedili vodeću Oklahoma City Thunder s 127:107 i upisali već 11. uzastopnu pobjedu. Ipak, rezultati u završnici regularne sezone donekle su upitni, jer je Denver, unatoč borbi za treće mjesto u konferenciji, nastupio bez cijele prve petorke koja se odmara za ključni dio borbe za naslov. Nije nastupio ni Nikola Jokić za Denver, ni Shai Gilgeous-Alexander za Oklahomu.

Presudna je bila posljednja četvrtina koju su domaćini dobili s 37:22. Jonas Valančiūnas briljirao je s 23 poena i 17 skokova, Julian Strawther dodao je 22 poena, a David Roddy 21, iako utakmice započinje na klupi. Kod Oklahome je 23 poena postigao Branden Carlsen.

Ozbiljan pristup pokazali su Atlanta Hawksi, koji su pobjedom 124:102 osigurali izravan plasman u doigravanje. CJ McCollum postigao je 29 poena, Nickeil Alexander-Walker i Jalen Johnson po 18, dok je Dyson Daniels upisao triple-double: 13 poena, 12 asistencija i 10 skokova. Kod Clevelanda, gdje su za doigravanje već odmarali Donovan Mitchell i Jarrett Allen, James Harden je postigao 20 poena.

Većina odgovora o izgledu doigravanja poznata je kolo prije kraja regularnog dijela i posljednjih 15 utakmica. Ipak, noćas će pasti odluka o šestom mjestu i izravnom plasmanu na Istoku. Toronto Raptorsi i Orlando Magic imaju po 35 pobjeda. Orlando gostuje u Bostonu, dok Toronto dočekuje Brooklyn Netse.

Toronto je danas pobijedio New York Knickse sa 112:95. Jalen Brunson postigao je čak 29 poena, a Karl-Anthony Towns dodao 22 poena i 10 skokova. Orlando je slavio u Chicagu s 127:103, a najraspoloženiji je bio Nijemac Franz Wagner s 25 poena.

Posebno su se istaknuli i pojedinci. Nakon ozljede vratio se francuski superstar Victor Wembanyama i u pobjedi San Antonio Spursa nad Dallas Mavericksima ubilježio 40 poena, 13 skokova, pet asistencija i dvije blokade.

Negativni rekord lige postavili su u Washingtonu. Momčad je izgubila od Miamija sa 117:140 i treću uzastopnu sezonu završila s najmanje 64 poraza.

