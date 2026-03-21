VIDEO / Dirljive scene u Lisabonu: Mourinho se rasplakao na minuti šutnje za svog donedavnog kolegu

U 27. kolu portugalske Primeira lige Benfica je s 3:0 porazila Vitoriju Guimaraes. U 14. minuti je zabio Gianluca Prestianni, u 55. Vangelis Pavlidis da bi konačnih 3:0 postavio Beni koji je zabio autogol. No, u ovom susretu je ipak glavna priča stigla prije susreta kada je održana minuta šutnje za nedavno preminulog Silvina Loura. Trener golmana koji je od 2000. do 2018. godine bio suradnik Joseu Mourinhu u svim klubovima u kojima je radio. Osvojili su zajedno 24 trofeja među kojima su i Liga prvaka, Europa liga, Kup UEFA i brojne druge.

