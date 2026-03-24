VIDEO / Košarkaš Valencije nervozno bacio loptu i razbio ‘sekundarku’ na semaforu

U 33. kolu košarkaške Eurolige Valencia je na svom parketu ugostila drugoplasirani Olympiakos. Očekivao se izjednačen susret jer je španjolska ekipa na početku kola bila na petom mjestu, a upravo to smo i dobili. Početkom posljednje četvrtine Olympiakos je vodio 69:67, a posjed je imala domaća ekipa. Tada je prekršaj napravljen na Dominikancu Jeanu Monteru koji je nervozno bacio loptu prema košu. To je napravio tolikom silinom da je, kad je pogodio semafor, odlomio dio sekundarke i suci su trebali napraviti pauzu kako bi se riješio taj problem. Do kraja susreta vidjeli smo pravu dramu u kojoj je do pobjede došla Valencia. Evan Fournier je netom prije kraja bio heroj pa odmah i tragičar. Zabio je tricu za 84:83, ali je kasnije napravio prekršaj na Monteru kojega je i ozlijedio. Umjesto Montera ušao je de Larrea koji je pogodio oba slobodna bacanja, a zatim je tri sekunde prije kraja Fournier promašio šut za pobjedu i Valencia je u devetom pokušaju došla do domaće pobjede protiv Valencije.

