VIDEO / Sjajne vijesti za Dalića: Mateo Kovačić zaigrao prvi put nakon skoro pola godine

Manchester City slavio je s 3:0 protiv Chelseaja u 32. kolu Premier lige. Osim važne pobjede Građana, velika vijest s te utakmice došla je i za Hrvatsku.

Naime, u 81. minuti na teren je umjesto Bernarda Silve ušao Mateo Kovačić kojemu je to bio prvi nastup nakon 21. listopada kada je zaigrao u Ligi prvaka protiv Villarreala.

Kovačiću je pretrpio ozljedu gležnja i ozljedu Ahilove tetive, a sada se čini da će dobiti važne minute pred početak Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi gdje će Hrvatska biti u skupini s Engleskom, Ganom i Panamom.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.