VIDEO / Navijač u Philadelphiji pogodio s centra i osvojio 10 tisuća dolara

Podijeli :

U subotnjoj utakmici između Philadelphia 76ersa i New York Knicksa vidjeli smo jednu zanimljivost koja nije bila vezana uz profesionalne događaje na parketu. Naime, za vrijeme jedne sudačke provjere domaćin je pozvao nasumično odabranog navijača koji je imao nekoliko pokušaja s centra kako bi osvojio 10 tisuća američkih dolara. Navijač Tommy pogodio je iz drugog pokušaja te je na opće oduševljenje zaradio 10 tisuća dolara.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.