VIDEO / Mendy o penalu Diaza: ‘Je li namjerno promašio? Naravno da ne, budite ozbiljni!’

Nogometaši Senegala pobjednici su 35. izdanja afričkog Kupa nacija nakon što su u finalu u Rabatu nakon produžetaka pobijedili domaćina Maroko 1:0.

Gotovo je nevjerojatno što se sve događalo u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena. Prvo je poništen gol Senegala, a nekoliko minuta kasnije dosuđen je i kazneni udarac za Maroko. Senegalci su nezadovoljni sudačkim odlukama povukli momčad i prekid je trajao skoro 20 minuta. Na koncu je razum prevladao.

Brahim Diaz je u 24 minuta nadoknade imao kazneni udarac za pobjedu, pokušao je zabiti gol “panenkom“, no Edouard Mendy je ostao na sredini terena obranivši. Susret je otišao u produžetke, a gol odluke je zabio Pape Gueye u 94. minuti.

Iako se u jednom dijelu javnosti stvorila percepcija da je Diaz promašio penal namjerno, demantira to golman Senegala.

“Je li Brahim namjerno promašio penal? Ne, naravno da nije! Pa, budite ozbiljni! Zar stvarno mislite da na kraju finala napadač reprezentacije koja 50 godina čeka na naslov želi promašiti i da smo se u takvoj situaciji mogli dogovoriti? On je želio zabiti i ja zaslužujem priznanje jer sam mu obranio i to je sve”, izjavio je golman Senegala Edouard Mendy pa dodao:

“Prije svakog penala za suparnike pričam sa Sadiom Maneom. Neću vam otkriti što mi je rekao. Najvažnije je da trofej nosimo kući i da smo obradovali milijune Senegalaca. Svašta se događalo na ovom finalu. Znali smo da smo na neprijateljskom teritoriju. Maroko je čekao 50 godina na trofej i sve je išlo njima u prilog. Mi smo imali samo loptu i naše znanje i na kraju smo pobijedili.”

