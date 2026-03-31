VIDEO / Sjećate li se Andersona Coste? Za SK je najavio susret Brazila i Hrvatske, ali i prisjetio dana u Dinamu

Anderson Costa brazilski je napadač koji je na Maksimiru boravio u sezoni 2006/07. i u tom periodu odigrao 20-ak utakmica za Plave...

U SK Jutru, Costa je našem Denisu Draganoviću najavio okršaj Hrvatske i Brazila u Orlandu, što će i jednima i drugima poslužiti kao dobra priprema uoči početka svjetske smotre na ljeto.

“Očekujem tešku utakmicu, pogotovo sada uoči SP-a, obje ekipe u ovom trenutku su na sličnom nivou. Moramo biti svjesni da Brazil protiv Hrvatske više nije favorit, mnogi nemaju prevelike nade niti za rezultat na Svjetskom prvenstvu. Ipak sam Brazilac koji je proveo vrijeme u Hrvatskoj, ne mogu istaknuti favorita…”

Osvrnuo se i na činjenicu kako Neymar nije bio na popisu igrača za prijateljske oglede…

“U nogometu sam cijeli život i znam kako ljudi razmišljaju. Svatko ima svoj stav, ali ja sam uvjeren da će ići na SP. Puno je faktora koji odlučuju, izbornik od njega očekuje da više radi, kada je u reprezentaciji da bude maksimalno motiviran i angažiran kako bi pomogao suigračima.”

Otkrio je i gdje je danas…

“Moram ti priznati da mi nedostaje Zagreb. Posljednji puta sam tamo bio 2016., 2017. i imam veliku želju ponovno doći tamo na putovanje sa ženom, djecom i roditeljima. Trenutno živim i radim u Portugalu, pa će mi biti to lakše organizirati. Volio bih odvesti na utakmicu pred najbolju publiku…”