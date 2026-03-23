VIDEO / Mektić se našalio nakon pobjede: ‘U posljednje vrijeme ne gledam dalje od prvog kola’

Podijeli :

U prvom kolu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju Nikola Mektić je sa svojim partnerom Austinom Krajicekom s 2-0 u setovima (6:1, 7:6) bio bolji od Francuza Manuela Guinarda i Argentinca Guida Andreozzija. Nakon tog meča dao je izjavu za Sport Klub.

“Baš sam jako sretan. Imali smo jedan jako težak meč. Imali smo super prednost, propustili smo taj break, ali ostali smo čvrsti i na kraju sretno pobijedili. Puno nam u ovom momentu znači ova pobjeda protiv dobrih protivnika jer nismo imali toliko pobjeda.”

Znaš li sljedeće protivnike?

“U posljednje vrijeme ne gledam dalje od prvog kola. Prvo ćemo se odmoriti, onda analizirati i to je to.”