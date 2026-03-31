VIDEO / Italija s igračem manje, Donnarumma se unio u lice Dediću!

FIFA World Cup 31. ožu 2026

Nogometaši Italije ostali su s igračem manje u 42. minuti u okršaju protiv Bosne i Hercegovine u Zenici u borbi za odlazak na SP. Bastoni je zaustavio Amara Memića koji je došao prvi na loptu i bio zadnji igrač, a pogledajte i kako se golman Italije Gianluigi Donnarumma unio u lice Amaru Dediću. Italija je u tom trenutku vodila 1:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

