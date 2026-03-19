VIDEO / U stilu napadača: Erlić sjajno zabio premierligašu i spasio Dance!

Podijeli :

Hrvatski stoper Martin Erlić sjajno je zabio u 69. minuti za smanjenje vodstva na 1:2 svog Midtjyllanda protiv Nottingham Foresta. Prvi susret osmine finala Europa lige u Engleskoj dobila je danska momčad s 1:0, pa je ovaj rezultat odveo utakmicu u produžetke. Bio mu je to četvrti pogodak ove sezone u Europi, a jedan je zabio i u danskom prvenstvu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.