VIDEO / U stilu napadača: Erlić sjajno zabio premierligašu i spasio Dance!

Europa League 19. ožu 2026

Hrvatski stoper Martin Erlić sjajno je zabio u 69. minuti za smanjenje vodstva na 1:2 svog Midtjyllanda protiv Nottingham Foresta. Prvi susret osmine finala Europa lige u Engleskoj dobila je danska momčad s 1:0, pa je ovaj rezultat odveo utakmicu u produžetke. Bio mu je to četvrti pogodak ove sezone u Europi, a jedan je zabio i u danskom prvenstvu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

