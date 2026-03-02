VIDEO / Denveru ne pomaže ni sjajni Jokić, Lakersi na krilima Dončića do nove pobjede

Podijeli :

Denver Nuggetsi nisu slavili ni protiv Minnesota Timberwolvesa, koji su ih pobjedom u gostima preskočili na ljestvici.

Denver je bio blagi favorit na domaćem terenu protiv Minnesote, momčadi s kojom će se do kraja ligaškog dijela natjecanja boriti za što bolju poziciju uoči početka doigravanja.

POVEZANO VIDEO / Đoković ‘zapalio’ LA, došao gledati Dončića: ‘On je za mene GOAT’

No, gosti su odigrali sjajnu utakmicu u glavnom gradu Kolorada, iskoristili su lošu formu Denvera i činjenicu da je najbolji igrač domaće momčadi, Nikola Jokić, bio načet ozljedom.

I u takvom stanju Jokić je bio odličan, ponovno mu je nedostajala jedna asistencija za triple-double – te je imao 35 poena, 13 skokova i devet asistencija.

Najbolje izdanje Denver je pokazao u prvoj četvrtini, kada su domaći stigli i do devet poena prednosti (31:22). No već u drugoj četvrtini Minnesota je bila sjajna pa su gosti do poluvremena imali osam poena viška (58:50).

Kako je utakmica odmicala, Minnesota je bila sve sigurnija, a Denver nije imao snage za odgovor. Domaćin se krajem treće četvrtine približio na minus pet (87:82), a pred kraj susreta i na minus sedam (111:104), ali za preokret nije bilo dovoljno energije.

Uz Jokića, u Denveru su se istaknuli i Jamal Murray s 25 poena, Tim Hardaway Jr. sa 17 te Christian Braun s 15 poena. U gostujućoj momčadi prednjačili su Anthony Edwards s 21, Jaden McDaniels s 20, Bones Hyland s 18, dok je Julius Randle ubacio 14 poena.

Los Angeles Lakersi su na krilima 28 poena Luke Dončića drugi put zaredom upisali uvjerljivu pobjedu. Nakon uspjeha protiv Golden State Warriorsa, s 128:104 nadigrali su i Sacramento Kingse.

Dončić je na parketu ovoga puta proveo 29 minuta i 13 sekundi, a u tom je vremenu uz 28 poena (10/16 iz igre, 4/8 za tricu) dodao i devet asistencija te pet skokova.

U statistiku je upisao i po jednu ukradenu i jednu izgubljenu loptu te jednu blokadu.

New Orleans Pelicansi Karla Matkovića poraženi su sinoć u gostima, bolji od njih su sa 137:117 bili Los Angeles Clippersi koji su prekinuli niz od tri poraza.

Do pobjede ih je predvodio Kawhi Leonard koji je zabio 23 koša, a uz njega su još četiri igrača Clippersa postigla dvoznamenkasti učinak. Jordan Miller dodao je 19 poena, Derrick Jones Jr. postigao je 17, Brook Lopez imao je 16, a John Collins 15 za Clipperse.

Kod Pelicansa najbolji je bio rookie Jeremiah Fears s 28 koševa, što je njegov sezonski rekord, rookie Derik Queen dodao je 19, a Dejounte Murray postigao je 17 poena. Matković je imao skromnu večer, odigrao je 14-14 minuta i ubacio samo četiri koša, sva četiri s linije slobodnih bacanja, te dodao pet skokova i tri asistencije.

Chicago Bullsi su na domaćem terenu lako svladali Milwaukee Buckse – 120:97, uz dobru igru Collin Sextona koji je postigao 22 poena te Dalen Terrya i Josh Giddeya, koji su se zaustavili na po 20 poena.

NBA rezultati:

New York Knicks – San Antonio Spurs 114:89

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 120:97

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 102:106

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves 108:117

Indiana Pacers – Memphis Grizzlies 106:125

Atlanta Hawks – Portland Trail Blazers 135:101

Orlando Magic – Detroit Pistons 92:106

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 114:98

Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 87:100

LA Clippers – New Orleans Pelicans 137:117

LA Lakers – Sacramento Kings 128:104

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.