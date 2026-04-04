VIDEO / U Maroku se piše teniska povijest, dobili smo najstarijeg debitanta u finalima ikad

Marco Trungelliti postao je najstariji debitant u finalima u povijesti ATP Toura. S 36 godina Argentinac je u polufinalu ATP turnira u Marakešu porazio prvog nositelja Luciana Darderija 6:4, 7:6 (2) i postat će ujedno i najstariji debitant u topu 100 te tek četvrti kvalifikant u povijesti turnira koji je ušao u finale. Za naslov će igrati protiv devetnaestogodišnjeg Rafaela Jodara iz Španjolske kojemu će to također biti prvo finale karijere.

