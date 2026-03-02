VIDEO / Đoković ‘zapalio’ LA, došao gledati Dončića: ‘On je za mene GOAT’

Podijeli :

Novak Đoković bio je u središtu pozornosti na utakmici između Los Angeles Lakersa i Sacramento Kingsa, koju je momčad iz Grada Anđela uvjerljivo dobila 128:104.

Srpski tenisač iz prvog je reda pratio ovaj dvoboj, a njegov dolazak bio je glavna vijest s utakmice.

Vlasnik 24 Grand Slam titule nakon susreta srdačno se pozdravio i porazgovarao s Luka Dončićem, a razgovarao je i s LeBron Jamesom.

“Mislim, posebno kada je riječ o Novak Đokoviću… Znate, za mene je on GOAT (najveći svih vremena). To što je on bio ovdje i što me gledao jednostavno je nevjerojatno. Razgovarali smo, vjerojatno ćemo se vidjeti i nakon ovoga, tako da sam jako uzbuđen što je došao”, poručio je vidno raspoloženi Luka Dončić.

Đoković je poznat kao veliki ljubitelj košarke, a prije nešto više od godinu i pol dana na istome je mjestu pratio i dvoboj između Lakersa i Denver Nuggetsa, kada se susreo s Nikolom Jokićem i Vladom Divcem.

Đoković je u Kaliforniji jer se priprema za turnir Masters serije u Indian Wellsu, koji počinje u srijedu, 4. ožujka. Ždrijeb za popularni “peti Grand Slam” na rasporedu je u noći s ponedjeljka na utorak, a izravni prijenosi mečeva Indian Wellsa su samo na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.