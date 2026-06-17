VIDEO / Pogledajte golijadu u visokoj pobjedi Norveške nad Irakom

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AP Photo/Charles Krupa via Guliver

Uz dva pogotka Erlinga Haalanda norveška nogometna reprezentacija je pobjednički otvorila Svjetsko prvenstvo, u ogledu prvog kola skupine I u Bostonu je svladala Irak s 4-1 (2-1).

Norveška je na poluvremenu vodila 2-1, a oba pogotka je postigao Haaland, u 29. i 43. minuti. Između toga je Aymen Hussein bio irački strijelac za tadašnjih 1-1. Norveška je potvrdila pobjedu u 76. minuti kada je Leo Ostigard pogodio za 3-1. Na samom kraju je Husssein, prethodno strijelac za Irak, pogodio vlastitu mrežu i postavio konačnih 4-1 Norveške. Sve golove pogledajte OVDJE.