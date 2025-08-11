VIDEO / Petković promašio ‘mrtvaca’ u debiju za Kocaelispor

Podijeli :

U tijeku je susret 1. kola turskog prvenstva između Trabzonspora i Kocaelispora za kojeg nastupa Bruno Petković. Bivši igrač Dinama imao je u 31. minuti sjajnu prigodu za dovesti svoju momčad u vodstvo, no njegov udarac iz neposredne blizine zaustavio je domaći vratar Ugurcan Cakir. Pogledajte situaciju!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.