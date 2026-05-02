VIDEO / Barcelona samo čudom može ostati bez titule: Golovi u završnici presudili Budimirovoj Osasuni

La Liga 2. svi 2026
Barcelona je slavila 2:1 kod Osasune u 34. kolu La Lige.

Ante Budimir i njegova momčad bore se za šesto mjesto koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu, a upravo je hrvatski napadač imao najbolju priliku u prvom dijelu.

U 36. minuti primio je loptu na centru, sjurio se prema golu i sjajnim slalomom prošao kroz obranu, no vratnica je zaustavila ono što bi bio možda i najljepši pogodak njegove karijere. Ujedno, bila je to najveća šansa na susretu sve do 81. minute, a Budimir je na terenu bio do 70. minute.

Tada je Robert Lewandowski zabio glavom nakon ubačaja Marcusa Rashforda, a pobjedu je pet minuta kasnije potvrdio Ferran Torres za 2:0. Osasuna je uspjela smanjiti u 88. minuti preko Raula Garcije za konačnih 2:1.

Barcelona sada ima 14 bodova više od drugog Reala, uz utakmicu više, i na korak je do nove titule.

