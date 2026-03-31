VIDEO / Strukanova sudačka postava teško oštetila Sloveniju i Crnu Goru

U utorak popodne Crna Gora je Podgorici ugostila Sloveniju u prijateljskoj utakmici. Nakon prvog poluvremena rezultat je bio 2:1 za Crnogorce, a posebnu reakciju izazvao je gol za 2:1. Tada je Milutin Osmajić zabio gol, ali njemu je prethodio očiti prekršaj Marka Jankovića. Veznjak Crne Gore laktom je udario Danijela Šturma, ali taj duel Duje Strukan, hrvatski sudac, nije okarakterizirao kao prekršaj. Izazvalo je to reakciju slovenske klupe, ali i Šturma koji je bio iznerviran zato što mu je usnica bila raskrvarena. Srećom po splitskog suca, do kraja susreta je Slovenija preokrenula golovima Šturma i Žana Vipotnika te su slavili s 3:2. Posebno zanimljiv je bio taj posljednji gol koji je stigao iz očitog zaleđa Slovenaca. Kako nema VAR-a, odluke se nisu mogle provjeriti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.