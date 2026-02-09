VIDEO / Kante debitirao za Fener, o potezu Asensija će se pričati

Domaćin je vrlo brzo riješio posao u Istanbulu, već u 16. minuti Talisca je zabio za vodstvo Fenera iz kaznenog udarca.

U samo šest minuta, u 27. i 33. minuti Akturkoglu je zabio dva gola za 3:0 i tako najavio mirno drugo poluvrijeme za njih. Konačnih 3:1 postavio je Koita u 55. minuti.

Dodajmo kako je za Fenerbahče debitirao Ngolo Kante koji je igrao do 62. minute.

Fener ima tri boda manje od vodećeg Galate.

