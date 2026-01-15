Tucak uoči Grčke: U dvoboj ulazimo kao da je pitanje života ili smrti!

Podijeli :

AP Photo/Lee Jin-man via Guliver Images

Nakon zagrijavanja protiv Slovenije i Gruzije za Hrvatsku u Beogradu Euro počinje dvobojem protiv Grčke u četvrtak 15. siječnja u 20.30 sati (HRT 2).

Ivica Tucak je svjestan da turnir tek počinje. Maksimalno je fokusiran, nekako djeluje i pomalo pozitivno nervozno.

“Nepoznanica između nas zapravo nema. Dobro poznajemo njihov sastav, način igre i taktičke postavke. Sada je sve stvar jednog dana i razine koncentracije. Jasno je da se radi o izuzetno kvalitetnoj i dobro posloženoj momčadi koja je u snažnoj ekspanziji, i igrački i rezultatski. Čeka nas teška i uzbudljiva utakmica, prva od dvije presudne za plasman u polufinale, ali imamo snage pobijediti” – istaknuo je izbornik Ivica Tucak.

U nastavku je detaljnije analizirao protivnika:

“Imaju dva izrazita, vodeća centra, Kakarisa i Nikolaidisa, uz koje dolaze još Papanikolaou i Spachits. Skoumpakis je jedan od najjačih braniča na svijetu, a Papanikolaou konstantno stvara probleme našim centrima i to će sigurno pokušati i sada. Riječ je o ulascima drugog centra, na što ćemo se posebno pripremiti. Njihova velika snaga posljednje dvije do tri godine svakako su i vratari, bilo da brani Zerdevas ili Tzortzatos. I tu nas čeka velika borba. Upravo će takvi detalji odlučivati utakmicu, a mi ćemo u nju ući kao da je pitanje života ili smrti” – jasan je strateg Barakuda.

Igra se prema novom sustavu natjecanja, preuzetom iz rukometa, prema kojem se tri prvoplasirane reprezentacije iz skupine B križaju s tri najbolje iz skupine D, pri čemu se prenose bodovi osvojeni u prvom dijelu natjecanja – ali isključivo oni ostvareni protiv momčadi koje su izborile prolazak dalje. Uz pretpostavku da će Gruzija završiti treća pobjedom nad Slovenijom, Hrvatska i Grčka trenutačno imaju po tri boda. Jasno je stoga da obje reprezentacije žele u drugi krug ući s maksimalnih šest bodova. S obzirom na to da se iz skupine D očekuje prolazak Italije te prosječnih reprezentacija Rumunjske i Slovačke ili Turske, pobjeda u četvrtak praktički bi značila siguran plasman u polufinale. Upravo je to težina i ulog ovog susreta.

U Tuckovoj eri, a ona je počela u jesen 2012., protiv Grka je vodio Barakude u 5 utakmica i ubilježio 4 pobjede i jedan remi. Taj je bio u Splitu 2022., u 3. kolu (5:5).