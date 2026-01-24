Toni Popadić za SK: ‘Ne treba se pravdati, nije lijepo izgledalo, ali…’

Podijeli :

Toni Popadić ime je koje je vaterpolska javnost posljednjih godina sve češće spominjala u kontekstu hrvatske reprezentacije. Visoki vratar iz Dubrovnika (205 cm), član VK Juga i osvajač brojnih medalja s klubom i reprezentacijom, bez sumnje je jedan od najboljih hrvatskih golmana. Ipak, unatoč svojoj kvaliteti i statusu Popadić nije putovao s reprezentacijom na Europsko prvenstvo u Beograd jer je otpao s liste igrača za turnir.

Na početku razgovora za Sport Klub, nakon što je hrvatska reprezentacija ispala iz borbe za medalje, 31-godišnji Toni Popadić dotaknuo se Europskog prvenstva, ali i bolne teme. Naime, upravo je on bio posljednji koji je otpao s popisa izbornika Ivice Tucka za Europsko prvenstvo.

Je li vam teže palo ovo ili kad ste otpali s liste putnika za Olimpijske igre u Tokiju? Poznato je kako je vaš obranjeni peterac odveo Hrvatsku na OI?

“Pa dobro, nije lijepo ni u jednom trenutku otpasti, pogotovo među zadnjima, ali možda mi je ipak teže palo to za Tokio. Ipak je to Olimpijada, san svakog sportaša i moje prvo veliko natjecanje za reprezentaciju nakon tih kvalifikacija. Tako da je to bilo malo teže, ali ni ovaj put nije ništa lakše. Međutim, što je tu je, život ide dalje i borba se nastavlja. Bio sam, bez obzira na to što nisam igrao, najveći navijač naše reprezentacije i naravno da mi je krivo što je sve završilo kako je završilo. Međutim, to je sport.

Htio bih ovako, malo kroz medije, napomenuti da je vaterpolo i dalje sport koji je našoj domovini donio najviše radosti, uspjeha i medalja i uvjeren sam da će se to nastaviti i dalje. Međutim, morate biti svjesni da je sport takav – sastoji se od uspona i padova. Ova generacija ostvarila je velike uspjehe i mislim da se to ne smije tek tako zaboraviti. No, mora se nastaviti dalje i, naravno, stremiti novim uspjesima i novim medaljama.

Naravno da su očekivanja igrača, izbornika, navijača i svih ostalih bila pobjede. Ali mislim da, kada se sve stavi na papir, možemo pričati o kvaliteti. Mi smatramo da je imamo, ali jednostavno u toj utakmici s Grčkom, a možda i generalno na cijelom turniru, ono što mi je najviše zapelo za oko jest da je neka energija gotovo uvijek bila bolja na strani protivnika nego kod nas. Želja i motivacija sigurno nisu bili upitni i igračima je sigurno najteže. To je nekako moj dojam gledajući sa strane.

Jednostavno, u svakoj utakmici zasluženo smo izgubili. Točni razlozi sigurno postoje za svaku utakmicu posebno, ali činjenica je da nismo iskoristili ždrijeb za koji se govorilo da nam je išao na ruku. Na kraju se pokazao kao dvosjekli mač, jer lakši ili teži protivnik ne mora značiti ništa, pogotovo s novim sustavom natjecanja. Nismo bili dobri, nismo pokazali pravu igru i zasluženo nismo prošli dalje. Mislim da je sada na stožeru i Savezu da naprave ono što se kroz povijest uvijek radilo – kvalitetnu analizu. Greške će se uvidjeti i ići će se dalje. Vjerujem da će se uskoro ponovno pojaviti ona stara Hrvatska.”

Jeste li bili u kontaktu sa suigračima iz dubrovačkog Juga tijekom turnira?

“U kontaktu smo stalno, a i inače smo svi prijatelji. Stalno komuniciramo, pričamo i komentiramo. Svima nam je bilo teško to gledati. A zamislite tek one koji su odvojili vrijeme, proveli blagdane bez obitelji, trudili se i trenirali toliko, a na kraju nisu uspjeli ni približno ostvariti ono o čemu su sanjali. Zamislite kako je njima – i siguran sam da je njima najteže.

I oni su svjesni da to nije bilo to, nije izgledalo kako treba, nije bilo kako treba. Nismo igrali dobro ni obranu ni napad, sve je nekako bilo ispod razine, a možda su i nova pravila još faktor na koji se privikavamo. Puno je isključenja, igrač više bio je tanak, udane igle su, naravno, opet odradile svoje. Marko Bijač je, po meni, trenutno najbolji golman i bez obzira na ispadanje, najviše je pokazao od svih vratara na prvenstvu. Loren se vodio, centri su zarađivali isključenja. Međutim, nešto nam je falilo. Što točno, to će izbornik i stožer najbolje znati analizirati i procijeniti.

Ostaje žal, naravno. Cilj je bio polufinale, a do njega nismo uspjeli doći. Talijani su zasluženo slavili, a njihova mlada ekipa sve nas je iznenadila. Siguran sam da ih izbornik i igrači nisu podcijenili, ali mnogima se sa strane činilo da je to lako. No nije baš tako – ti momci igraju Ligu prvaka i već godinama su na visokoj razini. Nisu oni prvi put igrali ozbiljne utakmice i sigurno nisu za baciti. Stvarat će velike probleme i ostalim reprezentacijama.”

Koliko je to teško, iz kuta sportaša, nakon poraza i ispadanja iz borbe za medalju odigrati još jednu utakmicu za peto mjesto i pronaći motivaciju, pogotovo nakon teškog poraza od Španjolske?

“Jako teško. To su sportašu najgore utakmice. Ipak, mi nosimo hrvatski grb i naša je dužnost predstaviti se u što boljem svjetlu u bilo kojoj utakmici, protiv bilo kojeg protivnika i u bilo kojem trenutku. Međutim, kada izgubite na način na koji smo mi izgubili, uz velika očekivanja, a već vas sutradan čeka protivnik poput Španjolske, sigurno se nije lako resetirati.

Ne treba se pravdati, nije lijepo izgledalo, to je jasno. Ali što je tu je, ide se dalje i pouke se moraju izvući. Evo, imamo primjer Španjolske – aktualni su svjetski i europski prvaci, a završili su u borbi za peto mjesto, što sigurno nitko nije očekivao. Isto kao što ni mi nismo očekivali da ćemo završiti tu gdje jesmo. Međutim, to je sport i jednostavno treba nastaviti dalje.”

