Španjolska visokom pobjedom protiv Crne Gore otvorila drugu fazu Europskog prvenstva

xxPedjaxMilosavljevicx/xCROPIXx spain_serbia9-120126 via Guliver Image

U petak popodne otvorena je glavna faza Europskog prvenstva u vaterpolu. U Beogradu su čast otvaranja te runde dobile reprezentacije Španjolske i Crne Gore. Prije nekoliko godina očekivao bi se veliki derbi, ali u ovom susretu su branitelji naslova s uvjerljivih 14:6 porazili Crnogorce.

Već nakon prve četvrtine bilo je jasno da Crna Gora ne može parirati Španjolcima. Branitelji naslova su odjurili na 4:1, a u drugoj četvrtini su istom razlikom (5:2) povećali prednost na velikih +6 (9:3).

Dominacija Španjolske nastavila se i u trećem periodu gdje su ponovno slavili s 5:2. Tako su u posljednji osam minuta ušli s visokih 14:5 te su došli na korak od prve pobjede u glavnoj fazi. Do kraja susreta maknuli su nogu s papučice gasa te su na kraju slavili s 14:6.

Ovim slavljem Španjolska je došla do šestog boda u ovoj fazi. Trenutačno dijele prvo mjesto s Mađarskom, ali Mađari imaju i utakmicu manje. Utakmicu manje, ali i bod manje ima i domaćin Srbija. Glavna faza nastavlja se u 18 sati kada će se odigrati susret Mađarske i Nizozemske, a posljednji današnji susret u Beogradu će odigrati Francuska i Srbija.

Za Španjolce je sljedeći susret na rasporedu u nedjelju, a tada će igrati protiv Francuske.